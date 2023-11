Domani ritorna l’Hagen Quartett

Musica Insieme ritorna domani alle 20.30 al Teatro Manzoni, con l’atteso ritorno dell’Hagen Quartett, quartetto austriaco fra i più acclamati al mondo, composto, oltre al violino di Lukas Hagen, da Rainer Schmidt (violino) Veronika Hagen (viola) e Clemens Hagen (violoncello). Il Quartetto sceglie per Bologna tre autori per un itinerario dal Settecento di Haydn e Mozart fino al Novecento di Bartók. Una vera e proprio storia del quartetto per archi, che parte dal Quartetto n 75 in sol maggiore di Franz Joseph Haydn, per passare al Quartetto Kv 387 di Mozart (cavallo di battaglia della formazione) e per concludersi nel Novecento con il Quartetto n3 Sz 85 di Bartók, quando, alla ricerca di modi adatti al nuovo secolo, gli archi prendono una strada del tutto nuova, esplorando nuovi mondi sonori.