Domani sera le anticipazioni

Mancano circa 40 giorni al Cinema Ritrovato, trentanovesima edizione. E per avvicinare il pubblico alla manifestazione dedicata al cinema e ai restauri dal 21 al 29 giugno, la Cineteca organizza domani alle 20 al Modernissimo, una serata per presentare i temi principali di una programmazione come al solito ricchissima: a presentarla ci saranno Gian Luca Farinelli e Roy Menarini.

Si comincia con il raccontare il festeggiamento il giorno esatto del suo centesimo compleanno, di un capolavoro del cinema muto, ’La febbre dell’oro’ di Charlie Chaplin, uscito il 26 giugno 1925. E proprio il prossimo 26 giugno in piazza Maggiore, si assisterà al cine-concerto con ’La febbre dell’oro’, accompagnato dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale diretta da Timothy Brock.

Il nuovo restauro 4K del film, realizzato dalla Fondazione Cineteca al laboratorio L’Immagine Ritrovata, sarà in prima italiana al festival bolognese dopo la prima assoluta di martedì 13 maggio al Festival di Cannes, in apertura della sezione Cannes Classics.

Si riscoprirà poi un’icona da Oscar (e da record) come Katharine Hepburn (foto), 4 statuette e 12 candidature, personalità sempre sorprendente e, a volte, controversa. E poi retrospettive dei maestri del cinema da tutto il mondo come Luigi Comencini, lo statunitense Lewis Milestone, il giapponese Mikio Naruse, l’austriaco Willi Forst.

b. c.