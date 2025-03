Domani si vota per eleggere i componenti delle consulte territoriali

’Se ti offro un aperitivo mi racconti la tua storia?’: è il titolo del libretto a cura di Tiziana Cannone e di Stefano Fiorita, che sarà presentato oggi alle 10,30 nella sala polivalente della biblioteca comunale di Anzola (piazza Giovanni XXIII). L’iniziativa si deve all’Avsg, l’associazione di volontariato della frazione di San Giacomo del Martignone. Saranno presenti oltre agli autori, il sindaco Paolo Iovino, la vice sindaca Lisa Franco e l’assessora Monica Bartolini.

"L’idea – spiega Cannone, presidentessa di Avsg – è nata da una chiacchierata con un gruppo di cittadini e soci dell’associazione e ha avuto l’obiettivo di mettere al centro le persone e le loro esperienze, i valori forti che hanno ispirato le scelte di una vita intera. Il nostro obiettivo è stato quello di dare spazio a storie di vite vissute, attraverso interviste e con lo scopo finale di raccoglierle in un piccolo opuscolo da distribuire e presentare successivamente in un evento in cui gli stessi protagonisti leggeranno "le loro storie". Sarà interessante vedere generazioni a confronto e condividere la storia di tanti rapportata ai nostri giorni". E sul tema delle frazioni, domani si terranno le elezioni per la designazione dei componenti delle consulte territoriali di frazione.

p. l. t.