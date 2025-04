Domani spettacolo per la ’Lyida Borelli’

Una serata all’insegna dell’allegria e della solidarietà: ’Futura+Live Art Festival’ è lo spettacolo che domani sera alle 21 va in scena al Teatro Celebrazioni. Promosso da Futura+Farmacia e ViviLive, l’evento vuole raccogliere fondi per la Fondazione Casa Lyda Borelli per artisti e operatori dello spettacolo. Un appuntamento speciale, aperto a tutta la comunità, dove comicità, musica e arte si incontrano per sostenere chi ha fatto dell’arte la propria vita. A condurre la serata sarà Franz Campi (foto) mentre sul palco si alterneranno i ’principi’ della risata iBarbari, Duilio Pizzocchi, Marco Dondarini e Davide Dalfiume, il giovane talento musicale Santi e gli Zen Garden, tribute band dedicata agli U2. Non mancheranno le incursioni dell’attore Francesco Mastrorilli, con una serie di vivaci e ironici sketch ispirati al mondo della farmacia. Sarà poi la guida esperta Monica Fiumi, a condurre un viaggio tra le antiche farmacie di Bologna.