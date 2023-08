Domani summit con sindacati e associazioni

In attesa del primo settembre, c’è un altro appuntamento da cerchiare in rosso.

Domani, infatti, il Comune ha organizzato due incontri, il primo con i sindacati, il secondo con enti, associazioni del terzo settore e che si occupano di diritti dell’immigrazione, coop sociali e parrocchie.

Obiettivo: "Informare la città e trovare risposte per far ancora di più", dice l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo.

Insomma, un appello largo alla città per mettere in moto la macchina della solidarietà.

Si tratterà di ’azioni di contorno’ e ’supporto’ che andranno ad aggiungersi ai percorsi previsti a livello istituzionale. Una ’chiamata’ alla generosità un po’ come successo con l’emergenza Ucraina, non appena scoppiò la guerra. Chiamata alla quale, già ieri, sul Carlino, il direttore della Caritas (che parteciperà al summit di domani, ndr), don Matteo Prosperini, aveva, di fatto, anticipato: "Chi busserà alla nostra porta verrà aiutato. Noi ci saremo. Sia per i bisogni primari, sia per chi ha diritto alla tutela legale o è in cerca di un alloggio".