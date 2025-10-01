Domani torna Bar Carlino. Bologna-Friburgo al Dall’Ara. Un pre-partita tutto da vivere

Ed è ancora Bar Carlino. Domani, nella consueta cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza, al civico 81 torna il nostro show che accompagna i rossoblù nella cavalcata dell’Europa League. E con Bar Carlino - giunto alla seconda puntata di questa seconda, spumeggiante, stagione – i rossoblù tornano in campo, questa volta al Dall’Ara, per la sfida internazionale che li vede opposti ai tedeschi del Friburgo.

L’appuntamento con Bar Carlino è dalle 17 alle 18, per un’ora di diretta sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca: i nostri cronisti infatti vi aspettano per raccontare aneddoti, curiosità e segreti dello squadrone rossoblù, che alle 18.45 affronterà il Friburgo, appunto. La seconda edizione del nostro ’bar sport’ a cielo aperto è in diretta sul digitale terrestre su Canale 88 ed è realizzata in collaborazione con Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer, Caffè 14 Luglio e Ospedale Santa Viola.

Tanti, infatti, i tifosi vip che racconteranno ai nostri microfoni il loro speciale rapporto con i rossoblù, partendo dal senatore Pier Ferdinando Casini, ospite d’onore della seconda puntata. Speciale, poi la partecipazione di un altro grande tifoso e appassionato: Alessandro Ferrerio, fratello di Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita a causa di un tragico scambio di persona a Crotone. Da quel maledetto 11 agosto 2022, Davide è in coma irreversibile. E la sua famiglia, oltre al fratello Alessandro, mamma Giusy e papà Massimiliano non ha mai smesso di lottare con lui. Sarà proprio Alessandro a raccontare del legame indissolubile tra Davide e il Bologna.

Presenti anche il direttore generale di Banca di Bologna, Alberto Ferrari e il campione Rino Rado, ex portiere che vinse lo scudetto nel 1964. Con noi, la dottoressa Elisa Zagni, primario dell’Ospedale Santa Viola, e il dottor Erik Bartoletti, direttore del dipartimento medico del Consorzio Colibrì. Ad animare la puntata, anche i giovanissimi atleti del Progresso Calcio di Castel Maggiore e i nostri ospiti fissi Francesca Grosso e Luigi Pucciarelli e molti altri.