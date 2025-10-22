Domani torna Bar Carlino. Ecco gli ospiti rossoblù

Dopo due settimane lontano dai campi internazionali, torna Bar Carlino, che accende i riflettori del suo salotto interamente rossoblù, sotto il portico di San Luca, per la terza puntata della trasmissione che racconta del Bologna calcio come non lo avete mai visto. La prossima partita di Europa League, infatti, è alle porte: l’avversario è la Steaua Bucarest (FCSB). La rosa di mister Italiano, infatti, ha già raggiunto Bucarest, dove si giocherà il match. Lui no, ricoverato per una polmonite.

Ma domani alle 18,45, i rossoblù giocheranno anche per il mister, nella calda Arena Națională. E, dalle 17 alle 18, il nostro giornale, aspetta lettori, tifosi e appassionati sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, a un passo dallo stadio Dall’Ara. Per voi, i nostri cronisti hanno in mente un’ora di diretta in cui raccontare, insieme a tanti ospiti, il Bologna tra passato e presente, mettendo sempre al centro la fede rossoblù e il legame con le Due Torri.

L’appuntamento è nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, nel dehors della storica attività della città. Il pre-partita sarà disponibile sul canale 88 del digitale terrestre e anche sui nostri canali social, dove potrete eventualmente rivedere la nuova puntata. Iniziamo però a svelare qualche tifoso d’eccezione che ci farà compagnia nella nostra trasmissione, realizzata in collaborazione con Banca di Bologna, Confcommercio Ascom, EcoSer, Caffè 14 Luglio, Ospedale Santa Viola e Infortunistica Toscana.

Al fianco dei nostri cronisti e dei giornalisti sportivi, che si occuperanno dell’angolo tecnico svelando gli schermi e le formazioni del match europeo, ci sarà Giacomo Cipriani, ex enfant prodige del calcio italiano, nato e cresciuto a Bologna e in rossoblù come attaccante per tanti anni, a partire dal settore giovanile. Non mancherà il saluto dell’assessora comunale allo Sport Roberta Li Calzi, che anche da Bucarest, sempre al fianco dei rossoblù, dedicherà un video-saluto agli appassionati di Bar Carlino. A cui parteciperà un altro grande tifoso: Marco Cremonini, presidente di Federmoda Confcommercio Ascom. Immancabili i nostri ospiti d’eccezione Luigi Pucciarelli, che ricorderà l’ex campione rossoblù scomparso qualche giorno fa Gino Pivatelli, e la sfoglina Francesca Grosso, che preparerà una delizia rossoblù.

Poi, Bar Carlino, a un anno di distanza, racconterà dell’alluvione che la notte tra il 19 e il 20 ottobre del 2024 ha inondato e colpito il cuore della nostra città e la sua provincia. Per parlarne, tra noi ci sarà Andrea Farinelli, fratello di Simone Farinelli, travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca. Ai microfoni del nostro programma, anche altri volti che, in prima fila, hanno aiutato chi, nella furia dell’acqua, ha perso tutto. E a portarci allegria, saranno i giocatori della categoria Juniores del Bentivoglio calcio.