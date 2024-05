Domani, una serata per Enzo Piccinini

Domani, in piazza San Domenico, a Bologna, dalle 16 avrà luogo un evento per ricordare Enzo Piccinini a venticinque anni dalla sua scomparsa. Seguiranno diverse iniziative in memoria del dottor Piccinini che è stato un personaggio di spicco all’interno del panorama di Comunione e Liberazione e che ha dedicato la sua vita alla parola di Dio. Si aprirà con l’anteprima della mostra Ti ho preso come ’Mio’, realizzata in suo onore. Sarà anche presente il cardinale Matteo Zuppi, per salutare la comunità alle 17. Si procederà con la presentazione del libro Amico carissimo. Enzo Piccinini nelle sue parole e nei racconti di chi lo ha conosciuto. Dalle 20.15 via a una serata di musica e canti accompagnata dai ricordi dei suoi amici più cari.