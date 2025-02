Maratona, Bologna, Virtus e Fortitudo: quattro eventi domenica 2 marzo, rischio paralisi in città

Bologna, 24 febbraio 2025 - Sarà di sicuro una domenica all'insegna di tanto sport quella del 2 marzo, ma anche non facile per molti bolognesi.

Alla prevista Termal Bologna Marathon ci saranno infatti la partita di calcio Bologna-Cagliari alle 15, Virtus-Olimpia Milano alle 18.15 e Fortitudo-Real Sebastiani alle 18.

Quattro eventi in un'unica giornata, di cui sono quello della maratona era previsto e annunciato da tempo. Il Comune aveva dato comunicazione alla Figc della 'concomitanza' ma per ora la partita del Bologna al Dall'Ara resta fissata per le 15.

"Chiederemo un posticipo almeno alle 18 - spiega l'assessora allo Sport, Roberta Li Calzi -, ma sarà estremamente difficile ormai, vorrà dire che bisognerà cercare di trasformare una criticità in un'opportunità, anche se non sarà facile, ma ci riusciremo con l'aiuto di tutti'.

Le forze dell'ordine avranno una giornata difficile da gestire domenica 2 marzo a Bologna, a livello di sicurezza pubblica e traffico: ci sono quattro eventi sportivi quasi in contemporanea in città

Sfide dal grande richiamo di pubblico

Il Bologna, che sarà reduce dal recupero di campionato col Milan, cercherà di proseguire in un Dall’Ara bollente la sua corsa verso l’Europa e affronterà i rossoblù sardi che invece stanno lottando per la salvezza. I tifosi isolani, nonostante la distanza, potrebbero presentarsi in buon numero per supportare i propri beniamini, vista l’esigenza di punti che ha la squadra di Nicola.

Di ben altro spessore è invece la gara di campionato tra Virtus e Olimpia Milano, un 'classico’ che vede contrapposte le due squadre (sulla carta) più forti in Italia. Si prevede un tutto esaurito alla Unipol Arena di Casalecchio, con forte partecipazione dei fan meneghini. Anche la sfida tra Fortitudo e Real Sebastiani Rieti porterà al PalaDozza (in pieno centro di Bologna) molte persone trattandosi di una sfida playoff contro la terza forza della classe.

Infine, la Bologna Marathon. Grande e gioioso evento che la città aspetta con trepidazione ogni anno e che solitamente porta con sè migliaia e migliaia di iscritti per una giornata di festa.