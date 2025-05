Domenica ciclabile per le famiglie sulle sponde del fiume

Una pedalata facile lungo la valle del Reno pensata soprattutto per bambini e famiglie, per chi vuole provare l’emozione di una piccola avventura su due ruote alla portata di tutti. Domenica a Marzabotto è in arrivo il Family Bike Day, appuntamento speciale inserito nel calendario delle Domeniche Ciclabili 2025 che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Marzabotto e l’ASD Arcibaldo. Promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena - Città metropolitana, le Domeniche ciclabili nascono per far scoprire il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità. L’appuntamento di domenica propone due percorsi pianeggianti lungo la valle del Reno: uno di 15 km per i più allenati e uno di 6 km per i più piccoli. Si pedalerà in sicurezza su ciclabile protetta, ad eccezione di un breve tratto (300 m) su strada che prevede comunque una chiusura temporizzata.

La partenza per entrambi i percorsi è prevista alle 10.15 da Parco Bottonelli, in via Matteotti 8 a Marzabotto. Di qui le biciclette pedaleranno lungo la ciclabile per raggiungere Pian di Venola, dove sarà presente un punto ristoro presso il Parco Benessere Pietro Leggio. A questo punto i più piccoli potranno decidere se rientrare in bici a Marzabotto o se prendere il treno per tornare al punto di partenza, mentre i ragazzi più grandi potranno proseguire fino a Pioppe di Salvaro.

L’arrivo di tutti i percorsi è previsto per le 12 circa al Parco Bottonelli di Marzabotto, dove i partecipanti troveranno la Festa dello Sport, con musica, stand enogastronomici, spettacoli e prove di varie discipline sportive.