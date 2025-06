Domenica di festa con la salsiccia

Si scaldano le griglie a Galliera località Antica, per domenica 15 giugno, per ’La Suzeza ed Galira’, primo evento che la Pro Loco Galliera dedica alla salsiccia, vero cavallo di battaglia locale, da sempre immancabile alle feste gallierine. Sarà una domenica ricca di appuntamenti: si comincia alle 8 con la ’colazione dei campioni’, proseguendo nell’arco della giornata con prove gratuite di yoga, tornei sportivi e una caccia al tesoro nel borgo di campagna; un aperitivo ingannerà l’attesa per l’apertura di uno stand gastronomico molto ricco, fino all’arrivo del Supergruppo, con un concerto nella piazza della Rinascita. "Siamo orgogliosi di questo evento, valorizza una comunità stupenda", dichiara il consiglio direttivo della Pro Loco.

z. p.