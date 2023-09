Domenica fiaccolata a Crevalcore . Il sindaco Martelli:: "Partecipate tutti"

Una fiaccolata a sostegno dei lavoratori della Marelli di Crevalcore. E’ in programma domenica ed è stata organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con i sindacati. "L’atteso incontro che si è tenuto in Regione – dice il sindaco di Crevalcore Marco Martelli –, non ha prodotto alcun risultato. Se non la conferma, da parte della proprietà, del procedimento di dismissione dell’impianto. Sì, siamo delusi, rassegnati mai. In vista dell’incontro di martedì a Roma – annuncia –, proprio per tenere alta l’attenzione, l’amministrazione comunale ha deciso, in accordo con i sindacati, di organizzare una fiaccolata che coinvolga i cittadini di Crevalcore e anche quelli dei territori limitrofi".

Il ritrovo della fiaccolata è stato fissato nella frazione di Beni Comunali per le 20 nel piazzale - parcheggio del bar di via di Mezzo Levante. E’ stato scelto di partire da quel punto, e non dalla piazza del paese, per la distanza da percorrere in andata e ritorno, e per la difficoltà a mantenere condizioni di sicurezza. Per chi verrà in auto c’è la possibilità di parcheggiare; chi vuole arrivare invece con la bicicletta, consigliabile, potrà arrivare percorrendo la ciclabile. Tra le 20 e le 20,30 verranno distribuite le candele. Quindi, alle 20,30, partenza della fiaccolata che si dirigerà verso il presidio Marelli occupando totalmente via di Mezzo Levante.

"Chiediamo – aggiunge il sindaco – di partecipare in massa. E’ una vicenda che ci coinvolge tutti, per questo chiediamo uno sforzo. Il messaggio che manderemo a Roma dipenderà molto dalla partecipazione che avremo: più persone ci saranno e più daremo l’idea di un paese compatto al fianco dei lavoratori. Il governo dovrà dimostrare da che parte sta: se con i lavoratori o con il fondo d’investimento americano Kkr".

p. l. t.