Domenica in bici per lanciare la mobilità attiva

Una giornata all’insegna della bicicletta con ‘Bimbi in bici’. Domani torna a Crevalcore la manifestazione nazionale promossa dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) che promuove la mobilità attiva e diffonde l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

L’iniziativa è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti. L’appuntamento è alle 9 al Parco Nord. L’evento prenderà il via con la consegna delle magliette, fornite gratuitamente e con la consegna del quarto "bike smile", da apporre alla bandiera gialla di comune ciclabile. E’ il riconoscimento che ha ricevuto lo scorso anno Crevalcore e promosso da Fiab per valutare l’impegno dei territori italiani nel promuovere l’uso della bicicletta come modello di mobilità sostenibile. Lo scorso anno erano stati tre i "bike smile" ottenuti.

Successivamente i partecipanti partiranno poi alla volta di Sammartini, frazione di Crevalcore, percorrendo per un lungo tratto anche la Ciclovia del Sole e utilizzando per lo più strade a basso traffico attraverso la campagna emiliana. Il gruppo di ciclisti sarà scortato da alcuni agenti della polizia locale di Crevalcore e da alcune associazioni di volontariato. Stiamo parlando di Auser sezione Crevalcore, Associazione nazionale carabinieri in congedo, Motoclub Crevalcore e Fiab Terre d’Acqua. La biciclettata avrà come arrivo piazza Dossetti in località Sammartini. Qui ci sarà allestito un laboratorio creativo a cura di alcuni volontari che condurranno anche la visita a Iesse Bosco di Pianura. E’ il progetto presentato dalla parrocchia di Sammartini che attraverso una raccolta fondi vuole arrivare al traguardo della piantumazione di 1200 alberi, quale azione di contrasto al cambiamento climatico. A conclusione sarà preparata una piccola merenda a cura del Comune di Crevalcore. Il rientro è libero.

