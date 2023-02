Domenica non stop tra cinema e teatro

Una domenica non stop a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485) con teatro e cinema. Si comincia alle 11 con il film pluripremiato ’Licorice Pizza’ di Paul Thomas Anderson – storia di un teenager nell’America degli anni ’70 – che inaugura la rassegna ’Skermiribelli’ dedicata all’adolescenza. Il tema si arricchisce all’incontro delle 15 con Fabio Bonifacci sul mestiere dello sceneggiatore. Tra i tanti che ha firmato, basta ricordare i film ’E allora Mambo!’, ’Benventuti al Nord’ e ’Amiche da morire’. La giornata si conclude alle 17 con in scena ’Surrealismo capitalista’ del Collettivo Baladam B-Side, viaggio semiserio nei meandri dell’economia.