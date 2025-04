Domenica delle Palme 2025: quando è la benedizione dell’ulivo a Bologna

Bologna, 10 aprile 2025 – Sabato 12, alle 20.30, l’arcivescovo Matteo Zuppi benedirà i rami d’ulivo dal sagrato di San Petronio in piazza Maggiore da dove guiderà la processione verso la Cattedrale di San Pietro in via Indipendenza 7. Qui il porporato presiederà la veglia diocesana delle Palme con i giovani. Tema della veglia la “Speranza che rigenera” e sarà animata dal coro diocesano.

A precedere la benedizione e la processionale, alle 19.15 i giovani si ritroveranno per un momento conviviale nel cortile dell’Arcivescovado (via Altabella, 6) e alle 20.15 accompagneranno l’arcivescovo sul sagrato di San Petronio dove, già dalle 20, si terrà l’accoglienza in preghiera con il supporto del coro del Rinnovamento nello Spirito.

"Il tema della veglia – afferma don Davide Baraldi, vicario episcopale per la Formazione cristiana – rimane quello del Giubileo con l’attenzione a cogliere la vita dei giovani come una vita dinamica (pellegrini) e di rilanciare l’orizzonte della speranza. La Veglia sarà un momento di preghiera più raccolto rispetto agli anni scorsi, con al centro l’Adorazione della Croce, ‘unica speranza’, come recita la liturgia della Settimana Santa che introduce alla Pasqua”.

Gli altri appuntamenti

Sabato 12 alle 9.30, in Seminario (Piazzale Bacchelli, 4), l’arcivescovo porterà il saluto al convegno regionale dell’Unitalsi.

Domenica 13 alle 10.45, nella parrocchia di Vergato (Piazza della Pace 2), l’arcivescovo presiederà la processione e la messa delle Palme e alle 16, nel parco di Casa Rodari (via Fossolo 60), interverrà all’incontro dal titolo “Seminare la pace”, proposto dalla Fraternità francescana Frate Jacopa.

Lunedì 14 alle 16, nell’aula Bentivoglio dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza (via Castiglione 71), il cardinale interverrà al convegno “Autonomie Possibili nelle disabilità visive: strategie e prospettive per la terza età”. L’appuntamento è proposto da Movimento Apostolico Ciechi, Arcidiocesi di Bologna, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza e la Casa di Lavoro per Donne Cieche. E si svolge in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità della Conferenza Episcopale Italiana, con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con la Fondazione Lega del Filo d’Oro.

Lunedì 14 alle 19, nella chiesa di Santa Maria della Visitazione (via delle Lame 50), Zuppi presiederà la veglia, proposta dalla Comunità di Sant’Egidio, in memoria dei Martiri del XX e XXI secolo.