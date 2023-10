Domenica sarà bomba day . Gli evacuati sono circa 500

Sono programmate per domenica alle 8,30 le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 100 libbre, residuato bellico inesploso e risalente al secondo conflitto mondiale rinvenuto lo scorso mese di agosto a Rastignano, in un cantiere che sta eseguendo lavori di messa in sicurezza di alcune aree danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dello scorso maggio.

Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando delle Forze Operative Nord di Padova saranno condotte dagli specialisti dell’Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore in due fasi distinte che prevedono la messa in sicurezza sul posto dell’ordigno e il successivo trasporto e brillamento in un’area sicura nei pressi di Pianoro. Per limitare l’area di evacuazione, e ridurre i disagi alla popolazione locale, è stata realizzata dai genieri dell’Esercito una struttura di contenimento certificata che ha permesso di limitare l’area di evacuazione dagli iniziali 685 metri agli attuali 258 metri, riducendo il numero di persone da evacuare dagli iniziali 2900 a circa 465, 440 nel comune di Pianoro e 25 nel comune di Bologna, prevedendo inoltre la chiusura temporanea della linea ferroviaria Direttissima nella tratta Bologna - Firenze.

Per coordinare le complesse attività sarà predisposto a cura della Prefettura di Bologna e del Comune di Pianoro un Centro di Coordinamento e Soccorso nei pressi della biblioteca comunale.

Per i cittadini residenti saranno operativi alcuni punti d’accoglienza al Circolo Arci di Rastignano, presso la parrocchia di Rastignano e alla Loggia della Fornace. Le persone che intendono usufruire di uno di questi punti d’accoglienza devono comunicare la propria presenza entro sabato, telefonando al centralino del Comune al numero 051 6529111. Per coloro che hanno bisogno di assistenza per lo spostamento di persone con difficoltà motorie sarà possibile contattare la Pubblica Assistenza di Pianoro al numero 051 774540.