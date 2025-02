Domenico Segna, onde radio per sintonizzarsi sui versi

Appuntamento oggi alle 17 in Cappella Ghisilardi (piazza san Domenico) per la presentazione del libro ’Le onde radio’ (AnimaMundi edizioni) di Domenico Segna. Con l’autore ne parleranno fra Giovanni Bertuzzi, direttore del Centro San Domenico, e la poetessa e saggista Loredana Magazzeni. Segna infatti, docente di Protestantesimo ed esperto di dialogo ecumenico, ha già scritto due volumi di poesie: ’Libro’, che contiene una nota di Roberto Roversi (ed. Pendragon), e ’Le chiese scomparse’ (ed. Con-fine). Qui i versi di Segna sono come onde radio su cui sintonizzarsi, tra il riemergere di memorie familiari e una continua interrogazione su Dio intrecciata ai gesti e alle vicende della vita quotidiana. Con ironia e toni surreali, affiorano come spettri, graffiti urbani o personaggi di una graphic novel, figure della propria infanzia e presenze come quella di Lutero, o dello stesso Gesù, colto dopo cena davanti alla televisione.