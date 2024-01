Domina il maltempo. Cinque gare rinviate

Anche nel girone C di Promozione il 2024 è iniziato con una raffica di rinvii. Fatta eccezione per il sentito derby ferrarese tra Comacchiese e Portuense giocato sabato in anticipo e terminato 1-4 per i rossoneri, delle otto partite in programma ieri pomeriggio ne sono state giocate solamente tre. Il maltempo, sotto forma di una pioggia tanto battente quanto ininterrotta, ha infatti impedito il regolare svolgimento delle sfide Antonio Placci Bubano-Trebbo, Anzolavino-Junior Corticella, Casumaro-Fontanelice, Felsina-Atletico Castenaso e Valsanterno-Osteria Grande. Insomma, sia i due attesissimi derby bolognesi (uno per la salvezza e l’altro per la zona playoff) che il difficile match della capolista Osteria Grande sul terreno di gioco della Valsanterno non si sono potuti giocare, con il comitato regionale della Figc che, mercoledì, annuncerà le varie date relative ai recuperi. Le uniche partite che si sono giocate regolarmente sono state Fossolo-Solarolo, Mesola-Msp e Sparta Castel Bolognese: nella prima, il fanalino di coda Fossolo guidato da Leopoldo Santaniello è stato, come da pronostico, sconfitto 2-0 tra le mura amiche dalla seconda forza del campionato Solarolo. Nella seconda, l’Msp di Giuseppe Brunetti è invece riuscito a centrare un ottimo pareggio per 3-3 sul terreno di gioco del più quotato Mesola: subito in svantaggio, l’Msp l’ha ribaltata due volte (1-2 e 2-3), ma, nel finale, è arrivato il pari dei ferraresi. Nella terza sfida, lo Sparta ha regolato di misura il Consandolo.