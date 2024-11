Don Arrigo Chieregatti parla ancora d’amore

A quasi un anno dalla morte di don Arrigo Chieregatti (nella foto) l’associazione Percorsi di Pace domani nella sede della Casa della pace, alla Filanda del quartiere Croce, dedica una serata al sacerdote parroco di Pioppe di Salvaro e al libro edito da poco dell’editrice Mutus Liber. Si tratta di un’opera che riunisce alcuni scritti recentissimi ritrovati nel suo studio di Malfolle intitolato ‘Vie d’amore’.

"Sarà un bel momento per ricordare Arrigo, per ripensare a lui, soprattutto aspettandoci di essere ancora una volta spiazzati dalle sue originalità, dalla sua capacità di arrivare al nocciolo, mettendo a nudo le nostre difficoltà a interpretare in modo corretto ogni situazione complicata, e anche un modo per ribadire la nostra riconoscenza", scrive Maurizio Sgarzi a proposito dell’incontro in programma domani alle 15. Risale al gennaio del 2022 l’incontro casalecchiese più recente con il vescovo di Bologna Matteo Zuppi che partecipò alla presentazione dell’ultimo libro di don Arrigo: ‘Per amore, solo per amore’ (ed Hermatena). L’autore è stato per oltre 30 anni parroco della comunità di Marzabotto e di Salvaro. Autore di vari libri a contenuto spirituale e di commento alle Scritture Sacre sia cristiane che di altre religioni, come anche di carattere pedagogico e psicologico.

Fu direttore della rivista Interculture e nelle omelie raccolte in quel libro affrontò il tema dell’amore in rapporto con Dio e con la comunità umana oggetto del dialogo con il cardinale Zuppi e Alessandro Alberani. Morto il 12 gennaio di quest’anno, tanti lo ricordano anche per il suo impegno nella cooperazione internazionale, in particolare durante la guerra in Bosnia.