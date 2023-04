Don Carlo Cenacchi è morto, addio al missionario di periferia

San Giovanni (Bologna), 4 aprile 2023 – Addio a don Carlo Cenacchi. E’ stato il carismatico parroco della parrocchia di Persiceto San Camillo De Lellis. Il sacerdote è scomparso l’altro giorno, per malattia, all’età di 82 anni, e ha compiuto nella sua vita un lungo percorso pastorale a San Giovanni in Persiceto partito alla fine degli anni Settanta. In particolare riguardo la nascita, la crescita e il progressivo consolidamento della parrocchia di San Camillo De Lellis, oggi forte di oltre settemila anime e di un funzionale centro religioso.

Ordinato sacerdote nel 1967 dal cardinale Giacomo Lercaro, don Carlo nella primavera del 1979 approdò a San Camillo, allora zona di nuovi insediamenti, trovando al posto della chiesa, un ampio spiazzo con un solo fabbricato che ospitava la canonica e un salone per la celebrazione delle messe e le altre attività parrocchiali. Il sacerdote dopo essersi consultato con i residenti della zona e con le istituzioni interessate, diede il via ai lavori per l’edificazione della chiesa. E, in seguito, a quelli per la costruzione delle altre opere parrocchiali.

Tutto fu compiuto nel 1984, anno che vide la consacrazione e dedicazione della nuova chiesa (6 ottobre 1984); il promulgamento del decreto di erezione della nuova parrocchia di San Camillo (8 dicembre 1984) e la nomina di don Carlo Cenacchi come primo parroco di San Camillo (23 dicembre 1984). Oltre a promuovere la costruzione di queste strutture, don Carlo seppe coinvolgere la comunità in un progetto pastorale di lungo respiro. La salma di don Carlo sarà accolta oggi, mercoledì santo, alle ore 15.30 nella Chiesa di San Camillo. Alle 18 verrà celebrata la Santa Messa in suffragio e inizierà la veglia funebre che si protrarrà lungo la notte. Nella mattinata di domani, alle 9.30, il cardinale arcivescovo presiederà il rito delle esequie, senza la Messa a causa della concomitanza con il Triduo Pasquale. Nella mattinata di domani, venerdì santo, la salma sarà trasferita al Cimitero di Galliera per essere tumulata nella tomba di famiglia.

Il parroco pochi mesi fa, per anzianità, aveva rimesso il suo mandato nelle mani dell’arcivescovo Matteo Maria Zuppi. E lo scorso anno il Comune gli aveva conferito una benemerenza civica come attestato di stima e gratitudine per il suo impegno civile, sociale e morale a servizio della comunità persicetana.