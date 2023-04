"Don Carlo si è messo al servizio degli altri"

"Don Carlo ha saputo costruire una parrocchia di pietre vive". Sono parole del cardinale di Bologna, Matteo Maria Zuppi, che ieri mattina ha presieduto i funerali di don Carlo Cenacchi, per quarant’anni parroco della parrocchia di San Camillo de Lellis di Persiceto. Il sacerdote è scomparso martedì scorso all’età di 82 anni. E ieri mattina la comunità parrocchiale ha dato l’ultimo saluto al suo parroco. La cerimonia funebre ha visto la partecipazione di tantissime persone che hanno conosciuto don Carlo nel corso della sua lunga attività sacerdotale e pastorale. Per l’occasione il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, aveva invitato la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio alle 9,30 (ora d’inizio del rito funebre) per ricordare il religioso.

Nella primavera del 1979 don Carlo approdò a San Camillo, allora zona di nuovi insediamenti e diede il via ai lavori per l’edificazione della chiesa e degli edifici parrocchiali, animando poi la vita della parrocchia. Realtà divenuta nel tempo oltre che punto di riferimento spirituale anche luogo di aggregazione e coesione sociale del territorio. "Don Carlo – ha detto tra l’altro nell’omelia il cardinale Zuppi - nella sua fragilità ha affrontato tanta sofferenza. Ma si è affidato al Signore Gesù camminando insieme a fianco della sua comunità. Era nato durante la guerra quando gli uomini era coinvolti da questa apocalisse. Fu ordinato sacerdote dal cardinale Lercaro a cui è rimasto sempre profondamente legato. Poi ebbe incarichi in alcune parrocchie della provincia ed infine a Persiceto. Nella sua attività pastorale, don Carlo, con paternità e fraternità, si è messo nella corrente dei giovani senza paura. La sua strada passava per quella delle persone ed ha saputo costruire fisicamente tanti legami immergendosi nella vita degli altri costruendo la parrocchia soprattutto quella con pietre vive. E considerava il suo operato come una straordinaria avventura in cui costruire qualcosa che rimanesse. Don Carlo aveva una forte identità di prete, di cristiano e la sua generosità ha cambiato la vita di tanti".

Lo scorso anno il Comune aveva conferito al parroco una benemerenza civica come attestato di stima e gratitudine per il suo impegno civile, sociale e morale a servizio della comunità persicetana.

