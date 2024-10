Don Filippo nuovo parroco di San Pietro a Vidiciatico

Domenica il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi conferirà a don Filippo Maestrello la cura pastorale della parrocchia di San Pietro di Vidiciatico. Nato a Persiceto nel 1981, il sacerdote ricopre già l’incarico di parroco nella parrocchia di San Mamante a Lizzano e svolge la stessa funzione a Monte Acuto delle Alpi, Pianaccio e Querciola, spaziando praticamente per tutto il territorio lizzanese, oltre che in Alto Reno Terme con le chiese di Capugnano e Castelluccio. E’ anche il rettore del Santuario della Madonna del Ponte di Porretta Terme, che dal 2022 è stata riconosciuta come patrona della pallacanestro italiana facendo in modo che questa piccola chiesa fosse un luogo di accoglienza per i cestisti più o meno giovani.

Scherzando sulla statura del sacerdote, c’è chi sostiene come un prete così alto non potesse non essere coinvolto in una attività dove il gioco della pallacanestro si misura con la devozione e la spiritualità. I fedeli di Vidiciatico hanno già conosciuto don Maestrello dato che da circa un anno ha svolto un servizio di apostolato nella Chiesa di San Pietro, aiutando il compianto don Giacomo Stagni, scomparso lo scorso luglio dopo una lunga malattia. Questa solidarietà tra realtà vicine rispecchia lo spirito con cui il cardinale Zuppi ha istituito le zone pastorale sapendo che in futuro aumenterà il numero di chiese che non avranno un sacerdote in canonica e, quindi, toccherà ai fedeli laici organizzarsi per fare in modo che la parrocchia possa continuare a essere un punto di riferimento per il suo territorio.

Nel caso del territorio lizzanese i tre sacerdoti presenti continueranno a garantire le funzioni festive e gli altri momenti tradizionali che nel tempo hanno distinto le diverse realtà. Soprattutto in località turistiche come quelle Vidiciatico e Lizzano vi è una netta differenza tra la vita invernale, dove i paesi sono vissuti solo dagli abitanti, e quello estivo. Anche le chiese si riempiono durante questo periodo e il servizio pastorale deve tener conto di queste presenze extra parrocchiali. Domenica la cerimonia di ingresso del nuovo parroco inizierà alle 9.30 e a seguire don Maestrello celebrerà la messa.

Massimo Selleri