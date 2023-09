"Don Fornasari beato" . Già depositate le firme

Con una messa, un seminario di formazione dell’ordine dei giornalisti ed una passeggiata della pace il 5 ottobre a Zola Predosa si celebra il ricordo dell’uccisione di don Mauro Fornasari e la recente scomparsa di monsignor Luigi Bettazzi, già compagni di classe in seminario ed accomunati da un impegno senza riserve per la costruzione della pace. L’iniziativa, presentata ieri mattina a Bologna, è dell’associazione Amici di don Mauro Fornasari che ha anche annunciato di avere formalizzato la richiesta di avvio della causa di beatificazione del diacono ucciso a Gesso, sulla sponda del Lavino, dalle brigate nere il 5 ottobre 1944.

"Abbiamo consegnato le firme necessarie e sono state altresì raccolte già le testimonianze giurate di Luigi Bettazzi e Forte Clò", ha detto nel suo intervento la nipote di Fornasari: Lucia Gazzotti Durighetto al tavolo della conferenza stampa con Gianluigi Mazzoni, Forte Clò, Padre Giovanni Bertuzzi e Pierluigi Ferioli. Il Comune di Zola per quella data è impegnato a ripristinare il cippo che ricorda il luogo dove il 22enne diacono venne trucidato. Monumento che fu travolto dalla piena del torrente lo scorso maggio e recuperato dall’alveo nel quale era stato trascinato. "Don Mauro pregò intensamente la notte precedente all’uccisione...scelse di consegnarsi ai suoi uccisori. Nelle settimane precedenti si prodigò per malati e bisognosi. Era al di sopra delle parti, ma era contro la guerra e contro la violenza, e non nascose le sue idee. Fu un artigiano della pace e a distanza di tanti anni con l’esempio della sua vita ci insegna a fare come lui. Al di là dei riconoscimenti canonici don Mauro è certamente un esempio, una luce che illumina la strada giusta della pace", disse il cardinal Zuppi che pochi mesi fa a Calderara celebrò la messa in occasione del centenario dalla nascita di Fornasari.

Parole riprese dagli organizzatori che in sintonia con le esigenze del nostro tempo hanno deciso di dedicare la giornata agli ‘uomini di pace con il coraggio della fede’ ed in particolare appunto a don Fornasari e a mons. Luigi Bettazzi, bolognese di adozione, già vescovo ausiliare e poi presidente di Pax Christi, e destinatario premio internazionale dell’Unesco per l’educazione alla pace. Il mattino alle 11 le celebrazioni presso il cippo sul Lavino e dalle 14,30 il seminario di formazione con gli interventi di Davide Dall’Omo, Giovanni Silvagni, Roberto Macciantelli, Forte Clò, Lucia Gazzotti, Raffaele Pignone, Silvestro Ramunno, Marco Guidi, Giampalolo Venturi, Roberto Pignoni, Saverio Cioce e Gabriella Pirazzini.

g.m.