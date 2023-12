Don Giulio Malaguti, l’ultimo saluto. Zuppi: "Era un uomo libero"

Un secolo di vita senza neppure un momento di supponenza. Così il cardinale Matteo Zuppi ricorda don Giulio Malaguti nel giorno delle sue esequie. La cattedrale è gremita di gente, nonostante siano le otto del mattino, e il fatto che la zona dell’altare sia inagibile rende la cerimonia ancora più familiare, probabilmente come avrebbe voluto lo stesso sacerdote nato a Pragatto 101 anni fa. "Aveva la forza dei tanti piccoli che il Vangelo trasforma in grandi – prosegue l’arcivescovo – perché hanno cuore che accoglie tutti, senza distinzioni. Da lui dovremmo imparare la lezione che più ci pensiamo grandi e più abbiamo il cuore piccolo, ma se ci facciamo piccoli e umili allora siamo capaci di amare come Gesù ci ha insegnato ed è questo l’amore che vince le tenebre. Nel suo testamento spirituale, che ha scritto durante il periodo della pandemia, mi ha colpito questa frase: abbiate molta fiducia perché il mondo è bello e santo". Nello scorrere la vita del presule Zuppi non approfondisce la sua esperienza da partigiano, ma la inserisce nel contesto di più grande, quello di una saggia umanità. "Nascondeva la sua sapienza e la sua saggezza dietro il tratto umano di chi guarda alle cose concrete. Una concretezza eredita dal padre che, da contadino analfabeta, aveva voluto che i suoi figli studiassero. Da insegnate di religione si presentava a lezione con tanti giornali per sviluppare il senso critico dei suoi studenti. Era un uomo libero ed esigente, alla costante ricerca della pace e questo lo ha anche portato a vivere con grande entusiasmo le innovazioni del Concilio, ricordando come nessuno è escluso dall’abbraccio dell’amore di Gesù. Viveva la Chiesa come una grande famiglia, dove c’era posto per tutti, perché tutti potessero abitarla". In rappresentanza del comune di Bologna era presente la vicesindaca Emily Clancy.

Massimo Selleri