Don Mauro Fornasari. Inaugurato il nuovo cippo

"Mi dispiace non essere presente, ma so che capite, non sono riuscito a non andare giù a Roma. È sempre bello ricordare la figura del giovane diacono Mauro Fornasari, figura brillante che ci ricorda la barbarie di ogni guerra. Vi do la mia benedizione, ci vediamo presto". Con queste parole, lette dal parroco di Riale e Gesso, don Claudio Casiello, il vescovo Matteo Zuppi ha voluto partecipare ugualmente, ma a distanza, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo cippo che, sul greto del torrente Lavino dove fu ucciso, ricorda il martirio del diacono don Mauro Fornasari. Monumento in pietra di gesso che dopo essere stato inghiottito per la seconda volta in due anni da altrettante piene del fiume, è stato nuovamente recuperato e ricollocato (stavolta in zona più sicura) nel luogo dove il diacono della chiesa bolognese, prelevato dalla sua abitazione a Longara, venne picchiato e ucciso il 5 ottobre del 1944 da una banda delle brigate nere.

Alla cerimonia, avvenuta nei giorni scorsi e programmata ben prima della morte del Papa, doveva essere presente anche il presidente della Cei, il cardinal Zuppi che per ragioni evidenti però non ha potuto partecipare di persona. La cerimonia, inserita nel programma delle celebrazioni degli 80 anni dalla Liberazione, ha visto una numerosa partecipazione, a partire dal sindaco di Zola, Davide Dall’Omo, alla seconda inaugurazione, in due anni, del cippo recuperato per due volte dopo che le erosioni delle sponde avvenute nelle piene del maggio 2023 e dell’ottobre 2024 lo avevano trascinato tra i flutti.

"Abbiamo tenacemente voluto il ripristino di questo memoriale così importante per la nostra comunità. Per l’esempio di don Mauro che è stato un testimone di pace, si è sacrificato per un ideale che è di esempio per tutti", ha detto Dall’Omo affiancato dall’ex sindaco Forte Clò che per primo, nel 1984, promosse la collocazione del primo cippo e la condivisione super partes della memoria del giovane diacono. Presente il parroco di Zola, monsignor Gino Strazzari, i famigliari e gli esponenti dell’associazione Amici di don Mauro Fornasari con Lucia Gazzotti Durighetto che nel suo intervento ha sottolineato il valore del perdono, della misericordia. Sentimenti che portarono la famiglia, a pochi anni dall’uccisione del loro congiunto, a concedere il perdono all’assassino di don Fornasari, il quale in virtù di questo perdono ottenne la grazia chiesta al Presidente della Repubblica. Espressione di una fede di cui ha scritto recentemente monsignor Roberto Macciantelli: "Parlando di lui possiamo parlare di uomo di pace con il coraggio della fede".

Gabriele Mignardi