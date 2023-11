Don Simoni ospite a Monteacuto

Domenica la parrocchia di Sant’Agata di Monteacuto Vallese ha accolto il cardinale Ernest Simoni. Il sacerdote è stato creato cardinale da Papa Francesco nel 2016 pur non essendo vescovo Con questo gesto il Santo Padre ha voluto ricordare come il presule si sia salvato dallapersecuzione del regime comunista albanese, nonostante una detenzione lunga 28 anni. "Qui a Monteacuto – ha spiegato don Simoni - ho potuto incontrare un popolo mosso da fede viva ed ardente con bellissimo spirito di comunità e solidarietà. Ringrazio il sindaco Alessandro Santoni per le affettuose parole di accoglienza che mi ha rivolto a nome di tutta la cittadinanza".