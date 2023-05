’Dona la spesa’ Raccolti 2mila chili di prodotti

Grazie alla generosità dei cittadini che si sono recati a fare la spesa, sono state raccolte 3654 confezioni per un totale di 1849 chili di prodotti di prima necessità con l’iniziativa di solidarietà ’Dona la spesa’, tenuta lo scorso sabato 13 maggio per sostenere persone e famiglie in difficoltà nel territorio comunale.

Organizzatori di questa iniziativa sono stati Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno, in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme e ben 35 volontari di Auser, capofila del progetto, e Caritas, Croce Rossa, Associazione Carabinieri, Gruppo Alpini, Camminando Insieme.

"Auser come capofila ringrazia tutti i volontari: i diciannove che si sono alternati a rotazione a Castel San Pietro e i sedici di Osteria Grande – affermano dall’associazione -, e anche tutti i cittadini sostenitori che hanno donato per le persone in difficoltà del nostro territorio.

I prodotti raccolti saranno distribuiti durante l’anno da Auser e Caritas alle persone in difficoltà inviate dai servizi sociali, in base alle esigenze".

Al supermercato Coop Alleanza 3.0 di Castel San Pietro Terme sono state donate 1886 confezioni pari a 1147 chili di prodotti, ai quali si aggiungono le 1768 confezioni pari a 702 chili raccolte alla Coop Reno di Osteria Grande per le persone in difficoltà di Osteria.