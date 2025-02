Dona la tua saliva, ti dirò se sei stressato

La cultura come ’terapia’ per un benessere più profondo. Tanto che, a Bologna, si vuol riuscire a far prescrivere una visita al museo da parte dei medici, aprire ambulatori nelle sedi museali, e magari raccogliere in modo anonimo campioni di saliva prima e dopo la visita a una mostra per "analizzare cambiamenti nei livelli di stress e di attenzione". Tutto questo si legge nel Piano strategico integrato del settore Musei civici, presentato dalla giunta guidata da Matteo Lepore, e ’spoilerato’ dai Cobas. Non è un po’ bizzarro? "Si tratta di linee di lavoro e sperimentazione citate perché ci sono dei precedenti che funzionano – precisa Eva Degl’Innocenti (foto), direttrice dei Musei comunali di Bologna che ha curato il documento insieme al professor Pier Luigi Sacco dell’ateneo di Chieti –. La saliva sarebbe prelevata a piccoli gruppi di volontari che danno il consenso, in totale anonimato. Magari insiemi omogenei per età o con fragilità specifiche, è stato provato che ci sono dei benefici". Nessuna paura, dunque, che si faccia un prelievo ’a tradimento’ al turista occasionale. Ma il costo per la comunità? "Un costo minimo, i prelievi sarebbero realizzati da ricercatori universitari, non a carico dei medici del Ssn". E perché gli ambulatori nei musei? "A Torino è stato fatto, ed è piaciuto. Di concerto con Ausl e Regione, vorremmo arrivare a dare la possibilità al medico di prescrivere una visita culturale". I Cobas non l’hanno presa benissimo: il nocciolo della critica è che, "mancano le risposte ai temi veri, più volte sollevati".