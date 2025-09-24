Donati giochi e libri all’associazione Gualzetti

La casa dei Giochi. Questa la grande novità della 40esima edizione della Festa Fiera che domani apre i battenti nel centro di Crespellano-Valsamoggia. "Proprio in questi giorni stiamo allestendo la casa dei giochi nel centro giovanile Gualzetti, frutto di una donazione di Marina Zaoli, psichiatra e scrittrice che a Rimini ha creato la casa delle bambole, e della collaborazione a Crespellano tra la Pro loco, l’amministrazione comunale e la nostra associazione. Sarà un’area polifunzionale per varie fasce di età in modo da poter svolgere varie attività di tipo sia ludico che didattico", rivela Filippo Corvino, presidente della web radio NewMusicValsamoggia e del Centro culturale giovanile Chiara Gualzetti.

"La casa dei Giochi – anticipa al Carlino il presidente Corvino – sarà presente anche nel nostro stand alla Festa Fiera. Una testimonianza con cui far capire che combattere la violenza e promuovere la cultura dell’ascolto è un impegno culturale di tutti noi e che far sentire la nostra vicinanza ai giovani è essenziale. Il futuro senza di loro non esiste. Le nostre parole servono a creare progetti. Poi la parola passa ai ragazzi". "Quella della Zaoli è una preziosa donazione – sottolinea Milena Zanna, sindaca di Valsamoggia – e un contributo al benessere della nostra comunità. La Casa delle Bambole e i giochi donati saranno strumenti di incontro tra generazioni, capaci di stimolare la fantasia dei più piccoli e risvegliare nei nostri anziani dolci ricordi e momenti di condivisione".

E Anna Cinquegrana, presidente della Pro Loco di Crespellano, aggiunge: "Il gioco è un linguaggio universale, l’augurio è che risvegli la creatività in tutti i visitatori, dai più piccoli ai nostri anziani". Ed ecco la voce della creatrice della Casa dei Giochi. "Non creiamo industria, non creiamo esportazione – afferma Marina Zaoli, citando Bettelheim – ma permettiamo la formazione di giovani che potranno essere fautori di nuova creatività. Il gioco è fondamentale per lo sviluppo psichico sano e armonico dei giovani e bisognerebbe sempre diversificare le tipologie dei giochi e del giocare. I giochi elettronici possono migliorare le nostre abilità, ma attenzione alla sedentarietà che crea vere e proprie patologie".

"Quella che andiamo ad aprire – sottolinea Cesare Barone, direttore del Centro Gualzetti, dedicato alla ragazza 15enne uccisa – è una casa per tutti, giovani e meno giovani. Una casa per comprendere che il mondo non è violenza ma è amore, da condividere soprattutto con chi ci sta vicino".

Nicodemo Mele