Donatori di sangue premiati. Benemerenze da Avis e Comune

L’Avis ed il Comune hanno reso omaggio ai donatori di sangue del territorio. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta la cerimonia di conferimento delle benemerenze a Villa Beatrice. Le benemerenze sono state consegnate a 59 donatori di sangue, iscritti ad Avis di Argelato, per l’attività di donazione svolta fino al 31 dicembre dello scorso anno, dalla sindaca Claudia Muzic e dalla presidente dell’Avis Manuela Marverti. L’obiettivo è quello di ringraziare i donatori che mantengono il loro impegno in maniera periodica e prolungata nel tempo. Le benemerenze – come da prassi - sono attribuite sulla base del numero di anni di iscrizione all’associazione ed al numero di donazioni effettuate. E si va dalla benemerenza di rame assegnata dopo i tre anni di iscrizione all’Avis e dopo aver effettuato almeno 6 donazioni (oppure al compimento di 8 donazioni), fino ad arrivare alla benemerenza oro con diamante. Quest’ultima è assegnata dopo la sospensione delle donazioni una volta raggiunto limiti di età o per motivi di salute e dopo aver effettuato almeno 120 donazioni.

"Ogni donazione – spiega Muzic - è importante e ogni donatore ha un ruolo fondamentale; la cerimonia è stata quindi un’occasione per l’associazione di incontrare i donatori, che sono in tutto 286, ringraziarli per il loro impegno, fare il punto sull’attività e invitare chiunque voglia a collaborare con il direttivo nelle varie occasioni di promozione della donazione di sangue che si organizzano". E il primo cittadino aggiunge: "Al termine della consegna delle benemerenze non potevano mancare una foto di gruppo".

Pier Luigi Trombetta