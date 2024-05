Donazione di Aspi ai vigili del fuoco

È in programma oggi, alle 10, alla caserma dei Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli, la cerimonia di consegna di una donazione da parte di Autostrade per l’Italia al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. La donazione verrà destinata all’acquisto di macchinari e attrezzature di ultima generazione per consentire una sempre più rapidità capacità di intervento da parte del compartimento territoriale dei Vigili del Fuoco che, al fianco degli operatori di Aspi, garantiscono quotidianamente la sicurezza degli utenti in transito lungo il tratto appenninico dell’Autosole. Alla cerimonia sarà presente il viceministro Galeazzo Bignami.