Donazione di Conad al Sant’Orsola

Conad promuove la sostenibilità sociale ed ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, il cui impegno in questo senso è proseguito a fine 2022 con l’attività ’Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore’ in partnership con Goofi by Egan. Travolti dalla positività e dall’allegria della collezione di simpatici gufi ispirati a divertenti personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, i clienti Conad hanno dato il loro contributo sostenendo l’iniziativa caratterizzata da un importante risvolto solidale. Per ogni premio distribuito Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi.

In particolare, l’iniziativa promossa da Conad Nord Ovest ha permesso di raggiungere nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova l’importante cifra di 128.750 euro, destinata all’acquisto di due fibroscopi, due ventilatori polmonari e due visori 3D per l’analgesia senza farmaci per il reparto di Cardiochirurgia pediatrica del Sant’Orsola e uno per il reparto di Pediatria d’urgenza.

In Emilia, in tre edizioni, la campagna solidale ’Con tutto il cuore’ ha permesso a Conad Nord Ovest di donare complessivamente oltre 300.000 euro.