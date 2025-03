Donazione di un quadro dell’artista Viscasillas. Poi inaugurazione della mostra, aperta a tutti

Oggi alle 16,30 in Sala Cervantes (via del Collegio di Spagna 2A), il pittore Fernando Viscasillas regalerà al Reale Collegio di Spagna una sua opera pittorica. "Sarà un evento importante che comporta un grande onore - sostiene il Rettore del Collegio Juan José Gutiérres Alonso del Collegio – perché si tratta di un artista discendente dal Rettore Eduardo Viscasillas Blanque (1848 – 1938) che ebbe per noi un ruolo rilevante più di un secolo fa in un momento delicato dell’istituzione". "Il mio bisnonno – sottolinea il pittore – fu diplomatico e compositore spagnolo e Rettore del Collegio di Spagna a Bologna, ma anche autore di oltre 100 opere musicali tra cui valzer, serenate, inni e marce. Fu amico del musicista Massenet, del pittore Fortuny e di molti altri artisti dell’epoca. Ora questo progetto di donazione della mia opera ’Bologna II’ è un omaggio speciale alla carriera artistica del mio bisnonno ed alla coincidenza del mio percorso d’artista, quasi come se seguissi le sue orme esattamente negli stessi luoghi in cui egli compose ed eseguì le sue opere. In particolare a Bologna, dove io ho avuto la mia prima mostra nel 2003. Ringrazio di avere accettato questo quadro che per me rappresenta molto e che ritrae questa magnifica città e questa illustre antica Istituzione accademica, che ha 700 anni".

La tela, con dei colori vivacissimi, rappresenta un percorso delle principali bellezze bolognesi, esaltandone i particolari architettonici. È prevista la presenza all’evento della direttrice dei Musei Civici Eva Degl’Innocenti e del direttore di MAMbo Lorenzo Balbi. Mostra visibile da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30; sabato dalle 11 alle 13. Sino al 29 marzo. Entrata gratuita e senza prenotazione.

Nicoletta Barberini Mengoli