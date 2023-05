Donazioni di Campa e PwC "Un aiuto per ripartire"

Imprese, società e persone della città al fianco delle popolazioni e delle aziende alluvionate con donazioni che saranno convogliate direttamente nelle zone colpite attraverso la sottoscrizione fondi del gruppo Monrif (con le sue testate cartacee e online Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno).

Tra queste Campa, la società che si occupa di mutua integrativa sanitaria, costituita nel 1958 a Bologna come Società di mutuo soccorso senza scopo di lucro, per iniziativa di un gruppo di professionisti, allo scopo di creare una cassa mutua che fornisse assistenza sanitaria alle categorie del lavoro autonomo, dei professionisti e degli artisti, che non avevano nessuna forma di copertura. A livello nazionale Campa ha superato i 65 mila assistiti, la maggior parte dei quali in Emilia Romagna. "Considerata la nostra finalità che è quella di offrire tutto ciò che serve a tutelare la salute e il benessere delle persone – sottolinea Federico Bendinelli, presidente Campa – in questa drammatica situazione abbiamo considerato nostro dovere dare un aiuto a chi è stato colpito con una donazione che effettueremo lunedì (domani, per chi legge) sul conto corrente creato dal Carlino".

In campo anche PwC, network con oltre 327.000 professionisti in tutto il mondo che, in Italia, ha 24 uffici con oltre 8.000 professionisti impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese. PwC Bologna ha già fatto una donazione di 15 mila euro e si appresta a mettere in campo una campagna di sensibilizzazione per tutti i suoi professionisti. "Le immagini dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ci hanno lasciati sgomenti – dichiara Roberto Sollevanti, partner PwC Italia, responsabile dell’ufficio di Bologna –. È un primo passo a cui seguirà un ulteriore contributo proveniente da tutti i professionisti di PwC Italia che si stanno organizzando per dare il proprio contributo per far ripartire al più presto un territorio di grande eccellenza in cui siamo presenti sostenendo le aziende nei loro percorsi di crescita a beneficio della comunità".

Tutte le persone che vogliono contribuire alla raccolta fondi potranno farlo tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23 M 05387 02411 000003844487.

Monica Raschi