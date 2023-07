Donazioni di privati a favore del Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Bellaria di Bologna

I pazienti chiedono, i privati donano. E così l’ospedale Bellaria di Bologna mette a disposizione 22 nuove poltrone per il proprio day hospital oncologico, come comfort per chi è sottoposto alla chemioterapia. Il progetto è nato grazie alla segnalazione di una paziente, poi hanno partecipato imprese (come despar) e privati del territorio. L’Ausl di Bologna assicura “la più adeguata assistenza durante la chemioterapia, anche in caso di interventi in emergenza”. Grazie alle donazioni la disponibilità totale è aumentata, ora ci sono 26 postazioni (6 in più) e inoltre “Solo negli ultimi cinque mesi sono 630 i pazienti seguiti dalla nostra equipe" dichiara Antonio Maestri, direttore del dipartimento oncologico.