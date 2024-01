Doni ai bambini dell’Oncologia pediatrica. I piccoli ricoverati incontrano gli agenti

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine in campo per l’Ageop, l’Associazione dei genitori dell’ematologia e oncologia pediatrica. Il dirigente dell’Rpc Francesco Mattioli, assieme ad alcuni agenti, ha incontrato al padiglione di Oncologia pediatrica del Sant’Orsola il coordinatore di Ageop, a cui sono stati consegnati i doni per i piccoli, frutto della raccolta fondi tra gli agenti, e il calendario 2024 della Polizia. I piccoli pazienti sono stati felici di incontrare i poliziotti e li hanno ringraziati per i regali.