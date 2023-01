Doni e spettacoli nella calza della Befana

di Nicodemo Melo

Tantissime le iniziative dedicate alla Befana dei Bambini nei comuni delle valli del Reno, Lavino e Samoggia. Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia da Covid 19, oggi pomeriggio a Casalecchio torna la classica Befana dell’Avis. Alle 15,30 all’ingresso del teatro comunale Laura Betti (piazza del Popolo 1) ci sarà la distribuzione dei doni della Befana per tutti i bambini fino a esaurimento. Quindi sul palcoscenico l’associazione Machemalippo metterà messo in scena uno spettacolo con Cappuccetto Rosso.

"La Calza di Casa Nena", invece, è la lettura animata a tema la Befana che alle 16 di domenica 8 gennaio sarà allestita all’interno della Casa Museo Nena (via del Lavoro 46a) a Casalecchio. Doppio appuntamento oggi a Sasso con la Befana. Alle 10 di stamattina il Comune e l’Avis nel cinema comunale (piazza dei Martiri 5) promuovono la proiezione di "Minions 2 - come Gru diventa cattivissimo", il cartoon che riporta sul grande schermo i buffi personaggi gialli protagonisti del primo fortunato "Minions" e dei film della serie "Cattivissimo me". Alle 17 nel teatro comunale appuntamento con "Il viaggio del pesciolino Orazio", messo in scena dal Teatro del Cerchio per bambini dai 3 ai 9 anni. Ieri sera la sezione del Csi aveva dato vita a "La Befana vien di notte", escursione notturna seguita da una festa con falò, balli, giochi e sorprese.

Tante le iniziative oggi in Valsamoggia dedicate alla Befana. Alle 9,30 al Cinema Star di Bazzano la Proloco invita i bambini alla proiezione di "Lo Schiaccianoci e il flauto magico". Prima della proiezione la Befana distribuirà le calze ai bambini. Festa della Befana alle 14,30 nella Scuola d’infanzia parrocchiale Santo Stefano di Bazzano con lo spettacoli, canti e teatro delle ombre. Quindi, l’arrivo della Befana, che donerà la sua calza a tutti i bambini. "Arriva la Befana… e porta caramelle e cioccolata" è il titolo dell’iniziativa in programma alle 15 in piazza della Pace a Crespellano. Merenda offerta dalla Pro Loco con dolci e vin brulè.

Anche a Vedegheto di Savigno la Befana arriva alle 15 per una grande merenda in compagnia. E ancora alle 15 torna la tradizionale "Festa della Befana a Monteveglio!" con la proiezione del film d’animazione "Dreambuilders – La fabbrica dei sogni" nella sala polivalente Sognoveglio. Finito il film arriva la Befana che distribuirà ai piccoli tanti dolcetti. Infine, in piazza della Repubblica a Zola Predosa alle 15 la Befana aspetta le bambine e i bambini per un saluto in compagnia degli amici dell’Associazione ArterEgo, che proporranno piccoli spettacoli di giocoleria. Realizzata dalla Proloco, l’iniziativa si concluderà con una merenda e l’arrivo della Befana che distribuirà i regali ai bambini.

Intanto oggi è l’ultimo giorno per visitare il grande presepe diffuso realizzato dagli abitanti e dalle attività di San Lorenzo in Collina, frazione di Monte San Pietro.