Doni, show e supercar a Casalecchio

Nuova edizione, la 38esima, della ’Befana del Poliziotto’ al teatro Laura Betti di Casalecchio. L’evento – che si è tenuto domenica – è stato promosso dalla segreteria provinciale del Sap. (Sindacato autonomo di polizia) e rappresenta un momento di gioia e condivisione per gli operatori di polizia e le loro famiglie. Era presente anche il Questore di Bologna Antonio Sbordone, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.

Oltre alla tradizionale distribuzione di regali portati dalla Befana ai figli dei poliziotti in servizio nella provincia di Bologna, non sono mancati spettacoli d’intrattenimento con ospiti d’eccezione, tra cui il comico Enzo Salvi. Presenti anche personale e mezzi d’eccellenza della polizia: dalla Lamborghini Huracan al ’Pullman Azzurro’, utilizzato dalla polizia stradale per sensibilizzzre grandi e piccini sui temi della sicurezza stradale.