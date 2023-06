Doniamo bellezza", taglio sospeso per i pazienti del Policlinico"

Un ‘taglio sospeso’ per i pazienti del Policlinico. In nove saloni della città e della provincia sarà possibile sostenere l’attività del Centro per il benessere dei pazienti ’L’acqua e le rose’ aperto da Fondazione Sant’Orsola all’interno dell’ospedale. È la campagna ’Doniamo bellezza’ che, organizzata in collaborazione con barbieri e parrucchieri associati a Cna Benessere e Sanità, proseguirà fino a sabato 29 luglio. Al Centro chi è ricoverato può fare una doccia o il bagno nella vasca assistita accompagnato da tre operatori sociosanitari, ma anche sistemare la barba, lavare i capelli e fare un taglio e una piega. Tutti i servizi sono gratuiti, grazie alle donazioni che Fondazione Sant’Orsola raccoglie. Con il ‘taglio sospeso’ i clienti dei dieci saloni che hanno aderito alla campagna potranno sostenere tutta questa attività. Usufruendo della charity box presente nel locale o con carta di credito da una pagina sul sito della Fondazione Sant’Orsola potranno fare una donazione libera ma anche decidere di regalare un taglio (12 euro), un taglio e una barba (20 euro) oppure un taglio e una messa in piega (24 euro).

Tra i barbieri e i parrucchieri aderenti qualcuno farà ancora di più, donando l’incasso di un’intera giornata di lavoro. "Gli artigiani Cna anche questa volta dimostrano di avere un cuore grande – commenta Claudio Pazzaglia, direttore Cna Bologna –. I saloni di acconciatura sono attentissimi alla solidarietà verso chi ha più bisogno". "L’acqua e le rose – spiega il presidente della Fondazione Sant’Orsola Giacomo Faldella – offre a chi è ricoverato gesti semplici, che aiutano a ritrovare la quotidianità e il rispetto di sè, anche quando si rimane in ospedale a lungo". Il Centro è stato inaugurato il 28 novembre ed è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12. Nei primi sei mesi d’attività ha aperto le porte a 1.513 pazienti. Quasi tutti hanno utilizzato doccia o vasca per il bagno assistito con sollevatore, per chi è allettato, e ben 477 anche di barbiere e parrucchiere.