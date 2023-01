Bologna, aggredita e azzannata dal proprio cane: donna finisce in ospedale

L'animale era stato preso in affido da pochi mesi (Foto di repertorio)

Vergato (Bologna), 3 gennaio 2023 – Ha visto il suo cane che mangiava una carcassa d’animale trovata tra i boschi dell’Appennino e quando ha tentato di farlo allontanare è stata morsa.

È successo la mattina del 2 gennaio e la vittima, una cinquantenne, si è rifugiata a casa di alcuni vicini per sfuggire all’animale.

Una volta al sicuro i vicini hanno chiamato i carabinieri e 118, perché la cinquantenne aveva riportato delle ferite a un braccio. Quando i militari dell’arma sono arrivati, hanno trovato il cane tranquillo davanti all’uscio di casa.

Il pastore è stato affidato alle cure dei veterinari dell’Ausl come da prassi. Dalla testimonianza della proprietaria dell’animale è emerso come lei abbia adottato il cane, di sei anni di età, dopo la morte del precedente proprietario. La cinquantenne è stata accompagnata all’ospedale maggiore per le cure del caso, ma le sue ferite non sono preoccupanti.