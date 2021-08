Sappada (Udine), 18 agosto 2021 - Una donna, di 60 anni, di Bologna, è caduta in un dirupo per una ventina di metri mentre stava scendendo, assieme a marito e figlia, dai Laghi d'Olbe lungo il sentiero 141, verso il Rifugio Monte Ferro, nella zona di Sappada, in provincia di Udine. Sul posto sono arrivate le squadre della stazione di Sappada del Soccorso Alpino e l'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore. La donna è stata recuperata dall'equipe dell'elisoccorso con un verricello lungo una cinquantina di metri e condotta in ospedale a Udine: le sue condizioni sono gravi.

