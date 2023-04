Donna molestata sul bus, la beffa Aggressore libero dopo 4 giorni

"Quello di Gabriele è un gesto di coraggio, prontezza di spirito, senso civico e grande professionalità. Questo è il motivo che ci ha spinto a convocarlo per esprimergli, anche attraverso la consegna del calendario dell’Arma, la nostra gratitudine". Così il colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale dei carabinieri, alla consegna del riconoscimento per Gabriele Borelli, il giovane autista Tper che sabato scorso, intorno alle 14, ha prestato aiuto a una ragazza vittima di una violenza sessuale proprio a bordo del mezzo. E se da un lato si riconosce il gesto ‘eroico’ di Gabriele, dall’altra arriva la notizia della scarcerazione dell’aggressore che, dopo quattro giorni di detenzione alla Dozza, adesso è tornato libero. Il giudice infatti ha convalidato l’arresto dell’uomo, ma poi lo ha liberato disponendone il divieto di dimora, a Bologna e provincia. L’aggressore, un senza fissa dimora di mezza età, si era avvicinato alla 24enne con una scusa, riuscendo a sedersi accanto a lei. Da quel momento per la ragazza è iniziato l’incubo.

Il violentatore l’ha spinta contro il vetro dell’autobus e ha iniziato a palpeggiarla, toccandola nelle parti intime. La giovane ha tentato di difendersi e allontanarsi, senza riuscirci. Dopo un po’ è riuscita a divincolarsi e, in lacrime, si è avvicinata al conducente del mezzo, spiegando l’accaduto e chiedendo aiuto. L’autista ha quindi subito chiamato i carabinieri, raccontando cosa fosse successo, dove si trovava il bus (l’11B) e mantenendo le porte del mezzo chiuse fino all’arrivo della pattuglia. "Questo è il segno – continua Santovito – di quanto sia importante la collaborazione con i cittadini. Inoltre, voglio ricordare che tutti i mezzi pubblici sono dotati di un sistema di videosorveglianza interno che ci consente di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti". Il giovane Borelli, durante la consegna del calendario nella caserma di via dei Bersaglieri, ha voluto ribadire come lui non si senta un eroe: "Ricevere questo riconoscimento – dice emozionato – è una grandissima soddisfazione. Io non sono un eroe, fare ciò che ho fatto in quella situazione dovrebbe essere la normalità. Non ho avuto modo di parlare con quella ragazza, ma le mando i miei migliori auguri affinché possa dimenticare il prima possibile ciò che è successo". Presente in caserma anche il padre di Gabriele, Giovanni Borelli: "Sapere che mio figlio si è trovato in una situazione difficile dopo pochi giorni di lavoro e abbia aiutato una ragazza in difficoltà, come padre è una soddisfazione enorme".

Chiara Caravelli