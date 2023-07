Donna morì dopo l’urto con un bus Il gip archivia: "Autista senza colpa"

Non ebbe colpa per la morte di Edera Russo l’autista del bus Tper che quella tragica sera del 17 dicembre 2021 rimase coinvolto nell’incidente che portò al decesso della moglie dell’ex procuratore di Modena Vito Zincani e al ferimento del figlio che guidava l’auto, Marco. Il giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella ha infatti deciso di archiviare – dopo la richiesta della Procura e l’opposizione dei legali di Marco Zincani – la posizione dell’autista, accusato di omicidio stradale e delle lesioni subite da Zincani, oltre che quella del Comune. I cui dipendenti furono infatti querelati dalla famiglia Zincani per le condizioni del ponte di San Ruffillo da cui l’automobile volò giù, sfondandone il parapetto dopo un sorpasso finito male.

Accadde quasi due anni fa. Zincani, 42 anni, alla guida della propria Porsche Cayman stava rientrando da una cena a Rastignano con la madre, 79, lungo la via Nazionale. Stando alla polizia locale, Zincani durante il rientro da un sorpasso urtò la parte anteriore del bus Tper che lo precedeva e che viaggiava tra i 42 e i 45 chilometri orari; l’auto finì così contro il parapetto del ponte di San Ruffillo, che cedette e il mezzo volò sul greto del Savena. Sebbene i consulenti della difesa avessero ritenuto che il conducente del bus avesse eseguito una manovra irregolare, prima frenando e poi accelerando improvvisamente, impedendo alla Porsche di Zincani di rientrare in carreggiata, il giudice ha invece sposato la versione della Procura, che nella richiesta di archiviazione sottolineò come il mezzo pubblico stesse procedendo "a velocità costante, sotto al limite massimo, senza una significativa decelerazione né accelerazione".

Per quanto riguarda il Comune, nel mirino dei legali di Zincani finirono le condizioni del ponte, su cui i consulenti di parte eseguirono un’approfondita analisi ritenendo che il parapetto fosse da demolire e sostituire per l’evidente stato di degrado già nel 2006, ma ancora una volta il giudice ha archiviato. Non è escluso che questo aspetto della vicenda prosegua in altra sede. Resta così unico imputato per la morte della madre lo stesso Zincani, presto a processo difeso dall’avvocato Adele Fop.

