Donna precipitata dal balcone. La Procura: “Uccisa dal compagno. L’omicidio fu preterintenzionale”

Bologna, 25 settembre 2025 – Omicidio preterintenzionale. È questa la nuova accusa formulata nei confronti di Fayez Selmi, il compagno di Tania Bellinetti. L’uomo, tunisino di 36 anni, era nell’appartamento di via Tolstoj, alla Barca, quando la quarantasettenne, il pomeriggio dello scorso 8 aprile, precipitò dal balcone sul retro, morendo sul colpo. Inizialmente indagato per istigazione al suicidio, alla luce delle circostanze accertate dalla Squadra mobile, Selmi è ora accusato di aver avuto una parte attiva nella morte della compagna, pur non volendo che si giungesse a quel tragico epilogo.

E adesso nei suoi confronti si sta per chiudere il cerchio. Già la prossima settimana, il pm Marco Forte, che coordina le indagini della polizia, incontrerà l’indagato e il suo difensore, l’avvocato Roberto D’Errico, per chiedergli se accetta di essere processato per questo nuovo capo di imputazione. Un passaggio necessario, legato al fatto che Selmi è stato fermato in Francia, su mandato d’arresto europeo, non in merito alla morte della compagna, ma per la precedente accusa di maltrattamenti nei confronti di lei, per cui pendeva in Italia un ordine di carcerazione già dal 23 dicembre scorso.

Nell’ipotesi, piuttosto concreta, che l’indagato non accetti di essere processato per l’omicidio, la Procura inoltrerà il verbale dell’incontro e tutti gli altri atti dell’indagine, tradotti, all’autorità giudiziaria francese, chiedendo un altro mandato d’arresto per il nuovo reato contestato. Una questione che allungherà i tempi, ma non cambierà la sostanza dei fatti che adesso vedono pesare su Selmi la responsabilità della morte della ex. Questo, mentre sta per aprirsi anche il processo che vede l’uomo rispondere dei maltrattamenti, reiterati nel tempo, nei confronti della quarantasettenne, con cui intratteneva dal 2018 una relazione tossica.

Subito dopo la morte di Tania, Fayez era fuggito in Francia, accompagnato da un’amica che aveva accettato di dargli subito un passaggio fino a Ventimiglia. Il 9 aprile, a neppure 24 ore dalla morte della ex compagna, Selmi si trovava già Oltralpe, ospite di alcuni connazionali. Qui, a Rennes, era stato arrestato lo scorso 23 luglio, per poi essere estradato poche settimane dopo. In questi mesi, le indagini della Squadra mobile hanno fatto uno scatto in avanti: telefoni e testimoni hanno parlato. E la strada per Selmi è in salita.