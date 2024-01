Donna trovata morta a Bologna: nessun segno di violenza

Bologna, 20 gennaio 2024 – Tra i poveri resti di Francesca Migliano non è stato isolato nessun elemento che possa far propendere per un omicidio. L’esito dell’autopsia, affidata dal procuratore Nicola Scalabrini al medico legale Paolo Fais, porterebbe per il momento a escludere che la cinquantaduenne, trovata morta lunedì nella sua abitazione in via Cartoleria, sia stata uccisa.

Adesso, sono attesi gli esiti degli esami tossicologici e anche delle analisi sul cagnolino della donna, trovato ancora vivo nella casa con la padrona morta, secondo una prima ricostruzione, intorno al periodo di Natale.

Dal tossicologico si potrà vedere se Francesca avesse assunto sostanze che potrebbero aver causato il decesso o si sia trattato di un malore fatale. Nell’abitazione, la Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma durante il sopralluogo non aveva trovato tracce di droga. Tuttavia, la scena era molto contaminata: la presenza del piccolo terrier, rimasto senza cibo e acqua per settimane, costretto a nutrirsi della stessa padrona, aveva reso il quadro ambientale estremamente complesso da decifrare.

Continuano, anche per questo, per verificare la possibilità di un’overdose (e, nel caso, individuare lo spacciatore), gli accertamenti tecnici dei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia Bologna Centro sul cellulare e sul computer della vittima. In quelle ultime conversazioni, si scava per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Francesca, molto conosciuta in zona Santo Stefano, dove aveva gestito un centro estetico. Anche dopo che quell’esperienza lavorativa era terminata, la donna aveva continuato ad accogliere in casa i suoi clienti.

Che in questi giorni sono stati ascoltati, così come i vicini e i famigliari della cinquantaduenne. Stupisce che nessuno, in quasi un mese di solitaria agonia, abbia sentito (o considerato) i guaiti del cagnolino; che nessuno si sia accorto del penetrante odore che arrivava dall’appartamento, che si trova proprio sopra al teatro Duse.

È stata la madre della donna, che adesso ha accolto in casa la povera bestiola, a trovare il cadavere della figlia. Benché i loro rapporti non fossero quotidiani, la signora si era preoccupata non riuscendo a mettersi più in contatto con la figlia. Lunedì scorso era entrata quindi con le chiavi nell’appartamento. E aveva trovato davanti a sé solo solitudine e morte, oltre a un cagnolino terrorizzato, unico testimone della fine tristissima della sua padrona.