’Donna, Vita, Libertà’: la mostra collettiva che celebra il coraggio delle ragazze iraniane

Quando una comunità collabora e unisce le forze possono nascere iniziative significative. E’ quanto è successo a Castiglione dei Pepoli, dove è stata inaugurata una mostra, nello storico edificio sede del comune, che sarà aperta al pubblico fino al 3 maggio. La mostra ’Donna, Vita, Libertà’, nata come tributo alle coraggiose donne iraniane, è inserita all’interno di un percorso per sensibilizzare e tenere viva l’attenzione sul problema legato alla violenza contro le donne. Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Centro Socio Culturale Ricreativo castiglionese e l’assessorato Pari Opportunità del Comune di Castiglione dei Pepoli. La mostra si è sviluppata come un cantiere di idee, che ha visto coinvolte, nella produzione delle opere a tema, tutte le realtà scolastiche del territorio dalla materna alle secondarie di 2° grado, ma anche quelle socio culturali come il centro socio riabilitativo Arcobaleno e il gruppo pittorico ’Dalla Mano al Pennello’.

Sono presenti diverse modalità di comunicazione visiva: installazioni collettive, lavori di gruppo e lavori singoli utilizzando varie tecniche: lavori grafici, fotografici, materici e pittorici. Il cantiere delle idee per la mostra ha portato tutte le generazioni a confrontarsi e sensibilizzarsi contro la violenza in tutte le sue forme, in un’ottica di maggiore consapevolezza. Gli elaborati delle medie e delle superiori verranno esaminati da una commissione e verranno premiati, a cura del Lions, i primi 6 selezionati. Curatrice della mostra è la professoressa Roberta Mattei.