Le cronache di questi mesi hanno fatto conoscere al mondo donne iraniane coraggiose come Mahsa Amini e Hadith Najafi, ma pochi conoscono Farrokhro Parsa e Dabir Azam Hosha. Anche loro sono iraniane, ma sono vissute nei primi del ‘900, ed erano libere. Sono state la prima ministra e la prima sindaca in Iran: una volta in Iran le donne potevano partecipare alla vita politica, iscriversi all’università e decidere se indossare o meno il velo. Nel corso del ’900 la storia del paese è cambiata più volte e ha costretto molti ad allontanarsi dalle famiglie per non essere perseguitati. Oggi le donne iraniane non sono sole, hanno il sostegno del mondo che grazie ai social assiste a quello che accade; ma soprattutto hanno al loro fianco gli uomini iraniani, giovani stanchi di vivere in un paese dove si muore per una ciocca di capelli che esce dal velo. Ragazze e ragazzi disposti a morire per la libertà. Il loro slogan "donna, vita, libertà" dovrebbe essere lo slogan di tutte le donne del mondo perché troppo spesso anche nei paesi più democratici e civili esse sono vittime di discriminazioni e violenze da parte di uomini che credono di essere superiori.