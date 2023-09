Donne in carriera fra cucito e sartoria

Bologna, 26 settembre 2023 – Sono tra di noi ma non lo sappiamo. Fanno le impiegate, le informatiche, le ingegnere, le giornaliste, le insegnanti, le vigilesse, le dottoresse, le avvocatesse, ma nel loro tempo libero batte un cuore da sartine. Si parla ancora molto al femminile perché sono soprattutto le donne a voler imbracciare la macchina da cucire e correre con ago e filo sulla stoffa che racchiuderà il proprio sogno di stile, ma ogni tanto si incontrano anche uomini che adorano realizzare i propri capi da soli ho per la famiglia.

I corsi di cucito ci sono sempre stati a Bologna, ma negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, quando si è potuti tornare a socializzare, si è visto un bell’incremento di iscrizioni. Prima del prêt-à-porter le sartorie erano diffusissime, ma, per l’aumento del prezzo della manodopera e la concorrenza dei capi confezionati, a partire dagli anni sessanta e settanta sono andate via via diminuendo. Oggi il termine sartoria è collegato all’alta moda. Ma qualcosa è davvero cambiato da un po’ di anni a questa parte, complice, forse, anche una nuova visione della moda da parte delle giovani generazioni, che amano modificare e dar corpo alle proprie visioni.

Sta tutto nella nuova ottica del fai da te, per cui è tornata di moda la maglia ma anche l’uncinetto, il ricamo. Recentemente anche su TikTok è esploso il trend del cucito con conseguente hashtag: #sewingTiTok che conta più di 1 miliardo e 100mila video, sarti, stilisti e appassionati condividono tips e hacks del mondo del cucito documentano i processi di progettazione e realizzazione di un capo, scambiandosi input e ispirazioni o commentando questo o quel dettaglio all’interno della community.

Ma il corso di cucito dal vero resta un momento di creatività meravigliosa, dove tutte queste donne con professioni diverse, tra una chiacchiera e l’altra tagliano, prendono le misure, imparano a creare con il cartamodello, toccano con mano tutti i segreti di questa arte che ha riportato in auge anche la vita delle mercerie dove si cercano stoffe, elastici, gadget per il cucito come i portaspilli con calamita da polso, le forbici giganti british che sembrano uscite da un romanzo di Dickens, i togli punti di tutti i colori. Chi inizia a creare da sé non tornerà più nella grande distribuzione, è un dato di fatto. Per tutte, infine, c’è quasi un destino, quello di seguire, in un momento della propria vita nel contemporaneo, quella tradizione che arriva dritta dalle proprie radici.

È il caso di Stefania Paolazzi, origini trentine, esperta in innovazione della pubblica amministrazione, ispirata dalla nonna ma anche dalla mamma e di Lucia Benegiamo, origini salentine, direttore finanziario di un’azienda, con la mamma magliaia. Sono loro che parlano nel podcast odierno Il Resto di Bologna, dove ascolterete anche i suoni del cucito e un pezzo degli Suede a sottolineare l’essere al centro della moda di chi si cuce gli abiti da sé.