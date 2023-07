Donne contro bullismo e violenza Supporto alla web radio dei giovani

Nel nome dei giovani e della lotta al bullismo e al cyberbullismo. Assemblea speciale domani alle 19,30 alla Holding Gamma group di Crespellano per l’Inner Wheel Valsamoggia- Terre d’Acqua che ha scelto di chiudere l’anno sociale nella sede della web radio New Music Valsamoggia messa a disposizione dell’azienda di via della Solidarietà con l’obiettivo di dare voce ai cittadini del futuro e affrontare con taglio generazionale la problematica.

"I giovani sono al centro dei progetti sostenuti da Inner Wheel – chiarisce la presidente uscente Maria Luigia Casalengo – per sensibilizzare l’opinione pubblica dando risposte efficaci per una nuova comunicazione basata sulla cultura dell’ascolto contro la violenza e ancor peggio l’indifferenza, abbiamo patrocinato la New Music Valsamoggia, una radio di giovani che si occupi dei problemi dei giovani e non solo. Iniziativa che si inserisce appieno nella nostra attività volta a promuovere il benessere degli studenti a scuola che rappresentano la strategia anti-violenza e anti-bullismo più efficace", aggiunge la presidente uscente, pronta al ‘passaggio del collare’ alla neo presidente Ana Maria Uzqueda.

g. m.