Donne dalle vite straordinarie

Saranno premiati oggi alle 15.30 in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, i vincitori del concorso ’Oggi racconto io: figure di donne del ‘900 in Emilia-Romagna’. La terza edizione del concorso, organizzato dall’associazione culturale Youkali ha avuto il sostegno della Regione e il patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche, oltre che Comune e il contributo ai premi di Museo Mambo e Settenove Edizioni. Per la categoria 8-11 anni (singoli e gruppi) il 1° premio va a ’Senza Paura’ di Alessia Gualtieri; il 2° premio a ’La manifestazione del secolo’ di Arianna Costantino, Giulia Panont, Alessia Gualtieri e il 3° premio a ’Penelope Maestra e partigiana’ di Giulio Dandini, Federico Ernici, Tommaso Schiavina. Un Premio speciale alla classe V B della Scuola Primaria Bombicci. Per la categoria 12-19 anni (singoli e gruppi) il 1° premio va a ’La libertà viaggia in bicicletta’ di Matilde Gusberti; per la categoria famiglie a ’Moira degli elefanti: una romagnola nell’anima’ di Filippo Dalla e Angela Scalese. Infine per la categoria adulti il 1° premio a ’La frittata’ di Valeria Margini e Francesco d’Ippolito; il 2° premio ad ’Amalia e la sua storia’ di Maria Fantinuoli e il 3° premio a ’Emma’ di Valeria Pritoni. Sarà anche presentato il podcast ’Una politica per tutte: 7 donne dalla vita straordinaria’ con Caterina Liotti, Cinzia Venturoli e Laura Branca.